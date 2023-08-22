Haberler

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Sultan Şeyhmus Külliyesini Ziyaret Etti

Politika Haberleri

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Sultan Şeyhmus Külliyesini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Akkoyun, külliyede incelemelerde bulundu ve vatandaşlarla sohbet etti.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Sultan Şeyhmus Külliyesini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Akkoyun, Artuklu ilçesine bağlı Yüce Mahallesindeki Sultan Şeyhmus Külliyesine ziyarette bulundu.

Külliyede incelemelerde bulunan Akkoyun, daha sonra vatandaş ve esnafla bir araya gelerek, onlarla sohbet etti.

Kaynak: AA / Osman Öksüz - Politika

Mardin Valiliği Tuncay Akkoyun Politika Haberler

title