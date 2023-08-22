Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Sultan Şeyhmus Külliyesini Ziyaret Etti

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Sultan Şeyhmus Külliyesini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Akkoyun, külliyede incelemelerde bulundu ve vatandaşlarla sohbet etti.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Sultan Şeyhmus Külliyesini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Akkoyun, Artuklu ilçesine bağlı Yüce Mahallesindeki Sultan Şeyhmus Külliyesine ziyarette bulundu.

Külliyede incelemelerde bulunan Akkoyun, daha sonra vatandaş ve esnafla bir araya gelerek, onlarla sohbet etti.