Üye Girişi
Haberler

Mansur Yavaş, Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti

Güncelleme:
Abone Ol

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Ankara Büyükşehir Belediyesi Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu Mansur Yavaş Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title