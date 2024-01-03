Mansur Yavaş, Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika