Mansur Yavaş, Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.