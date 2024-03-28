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Manisa'da Seçim Güvenliği İçin 5 Bin 298 Kolluk Kuvveti Görevlendirildi

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Pazar günü gerçekleştirilecek olan 31 Mart mahalli idareler seçimleri için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken Manisa il genelinde seçim güvenliğinin 5 bin 298 kolluk kuvveti tarafından sağlanacağı bildirildi.

Pazar günü gerçekleştirilecek olan mahalli idareler seçimleri için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken ilçe seçim kurulları tarafından sandık görevlilerine eğitimler veriliyor. Manisa Valiliği de yazılı bir açıklama yaparak 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde Manisa'da emniyet ve jandarma personeli olmak üzere; il merkezinde 1692, ilçelerde 3606, toplamda ise 5 bin 298 kolluk kuvvetinin görev yapacağını bildirdi.

En çok seçmenin olduğu ilçede sandık görevlilerine eğitim

Seçimlere hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, Manisa'nın en çok seçmenine sahip olan Yunusemre ilçesindeki Millet Çarşısı Konferans Salonunda sandık kurulu görevlilerine iki seans halinde eğitim verildi. Biri seyyar olmak üzere 599 sandığın yer aldığı ilçede 190 bin 47 seçmen oy kullanacak.

Yunusemre İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Özlem Uğur Ekinci, "Hepiniz Pazar günü yapılacak olan seçimlerde görev yapacaksınız. Seçimde görev ve sorumluluklarımızı eksiksiz bir şekilde yerine getirmek için bu eğitimleri düzenliyoruz. Hepinize başarılar diliyoruz" dedi.

Yunusemre İlçe Seçim Kurulu Müdürü Faruk Kanber, "31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleriyle ilgili sandık kurulu başkanlara ve memur üyelere iki seans halinde biri sabahtan biri de öğleden sonra olmak üzere eğitim veriliyor. Pazar günü seçimde yapacakları görevle ilgili bilgilendirmeler yapılıyor. Yunusemre ilçemizde 1'i seyyar olmak üzere 599 sandık kurulacak. Bu kapsamda 1200 görevli eğitim almış olacak. Pazar günü saat 05.00'ten itibaren bina sorumlularına oy torbaları teslim edilecek. saat 07.00'de sandık kurulları sandıkların başlarında hazır olacak. hazırlıklarını yapıp saat 08.00'de oy kullanmaya hazır olacaklar. Saat 17.00'a kadar oy kullanma devam edecek. 17.00'den sonra sırada oy kullanmak için bekleyen yoksa sandıkları açıp sayım yapacaklar. Sonuçları seçim kuruluna teslim edecekler. Seçimlerin güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için jandarma ve emniyet olarak da gerekli önlemleri aldık." dedi.

Sandık kurulu üyelerine eğitim veren Yunusemre İlçe Seçim Kurulu Zabıt Katibi Emre Yoleri, seçim esnasında sıkıntıların yaşanmaması adına bu eğitimin önemli olduğunu kaydetti. Yoleri, görevlilerin Cumartesi günü saat 12.00'den sonra sandık kurumlarını gerçekleştirmesi gerektiğini ve hangi oy pusulalarının olacağını belirtti. Büyükşehirde 19 aday olduğu için oy pusulasının uzun olduğunu ifade eden Yoleri, tüm sandık görevlilerine çalışmalarında başarılar diledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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