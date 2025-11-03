Haberler

Mahmut Tanal'dan Karadağ'daki Türklere Yönelik Saldırılara Tepki

Güncelleme:
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Karadağ'da Türklere yönelik ırkçı saldırılara karşı Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın resmi nota vermesi gerektiğini belirtti. Tanal, Türk vatandaşlarına yönelik vize kararının önyargı olduğunu ifade ederek, Karadağ hükümetini eleştirdi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Karadağ'da Türklere yönelik saldırılara tepki göstererek, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Karadağ hükümetine resmi nota vermelidir." dedi.

Tanal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk vatandaşlarının karıştığı iddia edilen bıçaklı saldırı nedeniyle Karadağ'da Türklere yönelik ırkçı saldırıların yapıldığını belirtti.

Yalan ve provokasyon sonucunda bir halkın hedef haline getirildiğine dikkati çeken Tanal, Karadağ hükümetinin yargı süreci başlamadan Türk vatandaşlarına vize kararı aldığını, bunun adalet değil önyargı olduğunu ifade etti.

Türklere yönelik saldırılardan örnekler veren Tanal, Karadağ'da yaşananların sadece bir ülkenin iç meselesi değil, aynı zamanda uluslararası hukuka, insan haklarına ve diplomatik teamüllere aykırı bir durum olduğunu söyledi.

Karadağ hükümetinin şiddeti önlemekle yükümlü olduğunu, ancak hükümetin bu görevini yerine getirmediğini dile getiren Tanal, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Karadağ hükümetine resmi nota vermelidir. Karadağ'daki Türk vatandaşları için acil kriz masası kurulmalıdır. Mağdurların hukuki temsili devlet tarafından üstlenilmelidir. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, bu konuyu derhal gündemine almalıdır." diye konuştu.

CHP'li Tanal, Karadağ'da yaşanan bu ırkçı saldırıların, insanlığın bir sınavı olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu sınavda halkının yanında durmak zorunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Adem Balta - Politika
