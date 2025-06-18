Mahmut Arıkan: İsrail, ABD'siz Savaşı Süretemez

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, " İsrail'in tek başına İran'la mücadele etme yeteneği yok. ABD'siz bırakın savaşı kazanmayı, savaşı 15 gün dahi sürdüremez. Tüm bunlar ışığında şunu söyleyebiliriz. Bu savaş İran ile İsrail arasında gibi gözükebilir fakat aslında bu savaş İran ile 'küresel Siyonizm' arasındadır" dedi.

Yeni Yol Grubu Meclis Toplantısında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İstanbul'da düzenlenen 'Özgür Gazze Mitingi'ne değindi. Arıkan, "Bütün farklılıkları bir kenara bırakarak 'Gazze ablukada, insanlık ayakta' diyen on binlerce insanımızın gösterdiği hassasiyet; aziz milletimizin her zaman zalimin karşısında, mazlumun yanında olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.

Arıkan, İran ile İsrail arasındaki savaşa ilişkin, "ABD'nin, İsrail'in, İran'ın karşılıklı açıklamalarını gördük. Şunun farkındayız. İsrail hiç olmadığı kadar zayıf. Bu bağlamda Netanyahu'nun dün yaptığı 'eğer İsrail düşerse sıra Amerika'ya gelir' açıklaması hiç yersiz değildir. ABD'nin savaşa dahil olması, İsrail için gerekli. İsrail'in şu an için amacı, İran'ı yumuşak lokma haline getirmekti. Ama İran, İsrail'in beklemediği bir direnç gösterdi. Halbuki İsrail; su bile bulamayan, çadırda yaşayan masum insanları bombalamaya alışıktı. Bunu beklemiyordu. İsrail'in tek başına İran'la mücadele etme yeteneği yok. ABD'siz bırakın savaşı kazanmayı, savaşı 15 gün dahi sürdüremez. Tüm bunlar ışığında şunu söyleyebiliriz. Bu savaş İran ile İsrail arasında gibi gözükebilir. Fakat aslında bu savaş İran ile 'küresel Siyonizm' arasındadır" ifadelerini kullandı.

"Bütün bunlar, kuzuyu kurda değil, doğrudan kasaba teslim etmek demektir"

TRT'nin dijital altyapısının İsrail merkezli bir firmaya verildiğini söyleyen Arıkan, "TRT Genel Müdürü TBMM KİT Komisyonu'nda '2022 yılında en düşük teklifi İsrailli firma verdi, o yüzden bu firmayla anlaştık' açıklamasını yaptı. Yani siz, TRT'nin güvenliğini, TRT'nin en stratejik verilerini, sadece 'fiyatı düşük' diye İsrailli bir şirkete mi teslim ettiniz? Pes doğrusu! Gazze yerle bir edilmiş ve çocuklar katledilmişken, TRT yetkilileri sadece bir mail atmışlar, 'Sözleşme bitince artık çalışmak istemiyoruz' demekle yetinmişler. Ama işin en can alıcı kısmı şu; sözleşme ne zaman bitiyor? Bitmesine daha ne kadar var? Bu soruların hiçbiri cevaplanmıyor! 2022'de İsrail başka bir İsrail miydi? Dünyada yazılım sağlayan başka hiçbir firma yok muydu ki, İsrailli bir firma tercih edildi? ve madem bu firma bu kadar 'stratejik' bir noktada, neden hala sistemden çıkarılmadı? Bütün bunlar, kuzuyu kurda değil, doğrudan kasaba teslim etmek demektir. Buradan açık çağrıda bulunuyoruz; bu skandaldan derhal dönülmelidir. Devletin kurumlarında, özellikle TRT gibi halkın vergileriyle yayın yapan bir kurumda; yerli ve milli yazılımlar kullanılmalıdır. Bu bir teknoloji meselesi değildir. Bu, bir beka meselesidir" diye konuştu. - ANKARA