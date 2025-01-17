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Macron, Lübnan'ın Yeniden İnisası için Uluslararası Konferans Düzenleneceğini Duyurdu

Macron, Lübnan'ın Yeniden İnisası için Uluslararası Konferans Düzenleneceğini Duyurdu
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası Paris'te Lübnan'ın savaş sonrası yeniden inşası için uluslararası bir konferans düzenleneceğini açıkladı. Macron, uluslararası topluma desteğe çağrıda bulundu ve Lübnan'ın altyapısının iyileştirilmesi için gerekli finansmanın toplanacağı bu etkinliğin önemini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, ülkenin savaş sonrası yeniden inşası için başkent Paris'te uluslararası bir konferans düzenleneceğini duyurarak, uluslararası topluma destek çağrısı yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron resmi ziyarette bulunmak üzere Lübnan'a geldi. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile bir araya gelen Macron görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında, Lübnan'ın yeniden inşası ve ekonomik krizden çıkışı için uluslararası toplumun büyük çaplı desteğinin şart olduğunu ifade etti. Aoun'a desteğini dile getiren Macron, "Kış ortasında bir bahar doğdu. ve siz bu umudun sembolüsünüz" dedi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun'un Paris ziyaretinde, yeniden inşa için bir uluslararası konferans düzenleneceğini belirten Macron, Lübnan'ın altyapısının iyileştirilmesi için gerekli finansmanın bu etkinlikle toplanacağını söyledi.

Ateşkes anlaşmasının uygulanması gerektiğini vurgulayan Fransız Cumhurbaşkanı Macron, 26 Ocak'a kadar İsrail'in güney Lübnan'dan çekilmesi ve Hizbullah'ın Litani Nehri'nin kuzeyine konuşlanması gibi şartların hızlandırılmasını istedi. Macron Lübnan ordusunun, Birleşmiş Milletler Barış Gücü ile birlikte bölgede kontrolü sağlamasının önemine de dikkat çekti. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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