Macaristan, Polonya ve Slovakya Ukrayna ithalat yasağını uzattı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna tarım ürünlerinin Orta Avrupa pazarına girdiğini belirterek Macaristan, Polonya ve Slovakya'nın Ukrayna ithalat yasağını ulusal bazda uzattığını duyurdu. Polonya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Robert Telus da Ukrayna tahılına uygulanan ambargoyu Polonya'da uygulayacaklarını açıkladı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Afrika'ya gitmesi gereken Ukrayna tarım ürünlerinin Orta Avrupa pazarına girdiğini belirterek Macaristan, Polonya ve Slovakya'nın Ukrayna ithalat yasağını 'ulusal bazda' uzattığını duyurdu.

Macaristan Başbakanı Orban bugün yaptığı paylaşımda "Meseleyi kendi elimize almanın zamanı geldi! Afrika'ya gitmesi gereken Ukrayna tarım ürünleri, Orta Avrupa pazarlarına akın ediyor.

Brüksel'deki bürokratlar Avrupalı çiftçilerin sorunlarına bir kez daha göz yumuyor, bu nedenle Macaristan, Polonya ve Slovakya, Ukrayna ithalat yasağını ulusal bazda uzatıyor" açıklamasını yaptı.

"UKRAYNA TAHILI POLONYA'YA GELMEYECEK"

Polonya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Robert Telus, dün yaptığı açıklamada Avrupa Birliği Komisyonu'nun Ukrayna tahılına uygulanan ambargoyu uzatmadığını vurgulayarak Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve bakanlar kurulunun imzasıyla ambargonun Polonya'da uygulanacağını duyurdu. Bakan Telus duyurusunda "Bu yasağı kendimiz uzatacağız!? Polonyalı çiftçilerin çıkarları bizim için en önemlisi!? Ukrayna tahılı Polonya'ya gelmeyecek!?" dedi. İhracat yasağının bugün gece yarısı devreye alınacağı ifade edildi.