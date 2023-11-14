Lüleburgaz Belediyesi 2024 Afet ve Koordinasyon Yılı Slogan Yarışması Sonuçlandı

Lüleburgaz Belediyesi'nin düzenlediği 'Afet ve Koordinasyon Yılı'nı Sen Anlat' slogan yarışmasında kazanan slogan 'O gün değil, bugün önlem' oldu. İkinci seçilen slogan ise 'Riske karşı bilinçlen, afet anında güçlen' olarak belirlendi. Ödül töreni, 2024 Afet ve Koordinasyon Yılı Açılışı'nda yapılacak ve birinci ve ikinci seçilen sloganlar yıl boyunca kullanılacak.

Lüleburgaz Belediyesi'nin 2024 Afet ve Koordinasyon Yılı'nın sloganını belirlemek üzere açtığı "Afet ve Koordinasyon Yılı'nı Sen Anlat" isimli slogan yarışması sonuçlandı.

9 yaş üzeri herkesin katılabildiği slogan yarışmasına başvurular, 27 Ekim'e kadar alındı. 64 slogan sahibinin başvurduğu yarışmada, 7 kişilik seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda yarışmanın kazananı 'O gün değil, bugün önlem' sloganı oldu.

Yarışmada ikinci seçilen slogan ise 'Riske karşı bilinçlen, afet anında güçlen' sloganı oldu.

Yarışmada dereceye giren sloganlar için ödül töreni, 2024 Afet ve Koordinasyon Yılı Açılışı'nda yapılacak. Birinci ve ikinci seçilen sloganlar da yıl boyunca kullanılacak.