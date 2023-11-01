Kuzey Ege Çandarlı Limanı Neden Tamamlanamadı?

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, temeli 2011 yılında atılmasına rağmen halen tamamlanamayan ve inşaat çalışmaları durdurulan Kuzey Ege Çandarlı Limanı'na ilişkin, Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Ösen, Uraloğlu'na "Proje, temelin atıldığı 2011'den bu yana neden tamamlanamadı? Proje iptal mi edildi, edilmediyse ne zaman tamamlanacak" sorularını yöneltti.

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiği soru önergesi ile 2011 yılında temelleri atılan, ancak aradan geçen geçen 12 yılda tamamlanamayan Kuzey Ege Çandarlı Limanı'nı Meclis gündemine taşıdı. Kuzey Ege Çandarlı Limanı'nın temelinin 2011 yılında Ege ve Akdeniz bölgesinin en büyük, dünyanın ise ilk 10 limanından biri olma hedefiyle atıldığını hatırlatan Ösen, "'Tarihi İpek Yolu'nun Batı'ya Açılan Kapısı' olarak görülen limanın mendirek ve dalgakıran inşaatları tamamlanmış olup günümüzde herhangi bir çalışma yürütülmediği anlaşılmaktadır" dedi.

"PROJE İPTAL Mİ EDİLMİŞTİR, İPTAL EDİLMEDİYSE NE ZAMAN TAMAMLANACAKTIR?"

Ösen, soru önergesinde Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na şu soruları yöneltti:

Kuzey Ege Çandarlı Limanı'yla ilgili günümüzde hangi çalışmalar yürütülmektedir?

-Kuzey Ege Çandarlı Limanı projesi, temelinin atıldığı 2011'den bu yana neden tamamlanamamıştır?

Proje iptal mi edilmiştir? Proje iptal edilmediyse ne zaman tamamlanacaktır? Projenin toplam maliyeti ne kadardır?

Bilim insanları tarafından projenin çevresel etkileri değerlendirilmiş midir? Atıl durumda bulunan limanın mevcut durumunun, ekolojik sisteme olumsuz bir etkisi söz konusu mudur?

Projenin dalgakıran ve mendirek gibi tamamlanan kısımlarında yeterli güvenlik önlemleri alınmış mıdır? Bu kısımların bakım ve onarımları düzenli olarak yapılmakta mıdır?

Kamuoyuna yansıyan iddialara göre denizcilik sektöründe uluslararası alanda büyük sayılan bir firmanın limanın ihalesine talip olduğu ve liman ulaşımı için demiryolu talebinde bulunduğu söylenmektedir. Bu noktada bahse konu firma ile görüşmeler ne noktadadır?