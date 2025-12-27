Kütahya Zafer Havalimanı 'Türkiye'nin Lojistik ve Havacılık Üssü' olacak

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Zafer Havalimanı'nın zarar ettiği yönündeki eleştiriler üzerine kapsamlı bir dönüşüm projesi yürütüldüğünü belirterek, havalimanının Türkiye'nin havacılık ve lojistik alanında stratejik merkezlerinden biri haline getirileceğini söyledi.

Kıdemli Gazeteciler Gezek Grubu'nun etkinliğine katılan Demir, Altıntaş Havalimanı'na uçak bakım atölyesi (145 Bakım Atölyesi) kurulacağını belirterek, burada uçakların teknik bakımlarının yapılacağını ifade etti. Bunun yanı sıra Türkiye'de ilk olacak uçak söküm tesisinin de Kütahya'da hayata geçirileceğini vurgulayan Demir, ekonomik ömrünü tamamlayan uçakların sökülerek parçalarının ikinci el yedek parça olarak ekonomiye kazandırılacağını dile getirdi.

Serbest bölge ve lojistik merkez hedefi

Uçak söküm tesisinin yurt dışı menşeli bir faaliyet olması nedeniyle serbest bölge kurulmasının zorunlu hale geldiğini belirten Demir, bu gelişmenin Kütahya'da uzun yıllardır hayal edilen serbest bölgenin kurulmasına zemin hazırlayacağını söyledi. Serbest bölgeyle birlikte ihracat ve ithalatta vergi avantajları sağlanacağını, bölgenin önemli bir lojistik merkez haline geleceğini kaydetti.

Altıntaş Havalimanı'nın hava kargo dağıtım üssü olarak planlandığını ifade eden Demir, İstanbul Havalimanı'ndaki yüksek park ve bekleme maliyetlerine dikkat çekerek, Altıntaş'ın daha ekonomik olması nedeniyle uluslararası kargo firmaları için cazip bir merkez olacağını belirtti. Bu sayede Altıntaş'ın Türkiye genelinde hava kargo dağıtım noktası haline geleceğini vurguladı.

Tunçbilek-Tavşanlı bölgesine endüstri bölgesi

Konuşmasında Kütahya'nın kuzeydoğusuna yönelik projelere de değinen Demir, Tunçbilek ve Tavşanlı bölgesinde kömür üretimi tamamlanan maden sahalarının endüstri bölgesine dönüştürülmesi için yaklaşık 24 aydır çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilgili kurumlara yazı gönderdiğini belirten Demir, 6,5 milyon metrekarelik tek parça alanın endüstri bölgesi olarak planlandığını açıkladı. Endüstri bölgesinde yatırım yapacak firmaların yüksek yatırım ve ihracat şartlarını taşıması gerektiğini ifade eden Demir, sadece büyük ve stratejik yatırımların bölgeye kabul edileceğini söyledi.

10 bin kişilik istihdam ve savunma sanayi

Demir, bazı firmaların şimdiden yatırım taleplerini ilettiğini, tek bir firmanın dahi 10 bin kişilik istihdam öngördüğünü belirtti. Bölgenin karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu bağlantıları açısından son derece avantajlı olduğunu vurgulayan Demir, Kütahya'nın Türkiye'nin sanayi haritasında stratejik bir konuma taşınacağını ifade etti.

Endüstri bölgesinde savunma sanayine yönelik üretim yapılmasının hedeflendiğini söyleyen Demir, yurt dışında faaliyet gösteren Kütahyalı sanayicilerin de memleketlerine yatırım yapma konusunda istekli olduklarını dile getirdi.

Mehmet Demir, tüm bu projelerin hayata geçmesiyle Kütahya'nın sadece doğal güzellikleri, termali ve tarihiyle değil; havacılık, lojistik ve sanayi alanlarında da Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biri haline geleceğini belirterek, yakın zamanda kamuoyuna müjdeli haberler verileceğini sözlerine ekledi. - KÜTAHYA