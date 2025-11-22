Haberler

Kuşadası Ticaret Odası'ndan AK Parti Milletvekiline Ziyaret

Kuşadası Ticaret Odası Yönetimi, AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen ve beraberindeki heyete, bölgenin turizm sorunları ve ekonomik sıkıntıları hakkında bilgi verdi.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan ve yönetimi kendilerine ziyarete gelen AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen ve beraberindeki heyete Kuşadası ve Turizm Bölgelerinin sorunlarını anlattı..

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan'ın makamında Kuşadası Ticaret Odası Meclis Başkanı Bülent İlbahar, Yönetim Kurulu Üyeleri Seydi Yıkılmaz ve Hibeti Zeytin'in katılımlarıyla gerçekleşen ziyarette; Kuşadası ve turizm bölgelerinin sorunları, artan giderlerin işletmelere etkileri ve genel ekonomik sıkıntılar gündeme gelirken, sona eren turizm sezonuyla ilgili de değerlendirmelerde bulunuldu.

"Kongre merkezi de gündeme geldi"

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan tarafından Kuşadası ve Kuşadası Körfezi'nin bölgedeki öneminin vurgulandığı ve Kuşadası'nın Aydın'ın ekonomisine etkilerinin dile getirildiği ziyarette; Kongre Merkezi'nin aktif hale gelmesi ile ilgili devam eden sorun da gündeme geldi.

Toplu fotoğraf çekimi ile sona eren ziyarette KUTO Yönetimi, AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen'e Kuşadası Ticaret Odası tarafından hazırlatılıp basılan Antik Çağdan Günümüze Kuşadası Ticaret Tarihi adlı kitap hediye edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
