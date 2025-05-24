Kurban Bayramı İçin 10 Bin 866 Ek Tren Koltuğu

Ankara- İstanbul YHT hattına 2 bin 466, Anahat ve Bölgesel trenlere 8 bin 400 kişilik takviye

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatilinde artan yolcu talebine yanıt vermek için YHT, anahat ve bölgesel trenlerde toplam 10 bin 866 kişilik kapasite artışı sağlayacaklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Ankara- İstanbul arasında 6 ek YHT seferi gerçekleştireceğiz, 2 bin 466 kişi daha sevdiklerine YHT konforu ile ulaşacak. Anahat ve bölgesel trenlerimize ise toplam 140 vagon ilaveyle 8 bin 400 kişilik ek koltuk kapasitesi sağlayacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatilinde artan yolcu talebine cevap verebilmek amacıyla yüksek hızlı, anahat ve bölgesel trenlerde yolcu kapasitesinin artırıldığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Vatandaşlarımızın bayramın bereketini ve sevinç ortamını doyasıya yaşaması için YHT, anahat ve bölgesel trenlerimizde toplamda 10 bin 866 kişilik kapasite artışı sağlayacağız. Hem yüksek hızlı hem konvansiyonel tren hatlarımızda gerekli planlamaları tamamladık." ifadelerini kullandı.

-YHT'ye 2 Bin 466 Kişilik 6 Ek Sefer

Bakan Uraloğlu, Ankara- İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattında 5, 8 ve 9 Haziran tarihlerinde ek seferler düzenleyeceklerini bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Ankara- İstanbul arasında 3 günde karşılıklı olarak 6 ek sefer gerçekleştireceğiz. Böylece 2 bin 466 kişi daha sevdiklerine YHT konforu ile ulaşacak." açıklamasında bulundu.

-Anahat ve Bölgesel Trenlerde 8 Bin 400 Koltukluk Artış

Doğu Ekspresi'nden İzmir Mavi'ye, Pamukkale Ekspresi'nden Edirne-Halkalı Bölgesel Treni'ne kadar birçok hat üzerinde vagon ilavesi yapıldığını belirten Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"5-9 Haziran tarihleri arasında anahat ve bölgesel trenlerimize toplam 140 vagon ilaveyle 8 bin 400 kişilik ilave koltuk kapasitesi sağlayacağız. Tatil boyunca günlük karşılıklı toplam 28 vagonla hizmet vererek günlük ortalama bin 680 yolcumuz daha keyifli bir yolculuk gerçekleştirecek."

-"Demiryolunda Bayram Yoğunluğuna Hazırız"

Demiryolunun güvenli, çevreci ve konforlu yapısıyla bayram dönemlerinde de vatandaşların en çok tercih ettiği ulaşım alternatiflerinden biri olduğunu belirten Uraloğlu, "Demiryolunda bayram yoğunluğuna hazırız. Vatandaşlarımızın bayramda sevdiklerine güvenli ve konforlu şekilde ulaşabilmeleri için gerekli tüm planlamaları yaptık" ifadelerini kullandı.