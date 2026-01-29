Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam: 'Dünyanın en önemli, en büyük ekonomileri bile Türkiye'ye hayran bir şekilde bakıyor'

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, "Dünyanın en önemli, en büyük ekonomileri bile Türkiye'ye hayran bir şekilde bakıyor" dedi.

Kastamonu'ya gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, ilk olarak Vali Meftun Dallı'yı makamında ziyaret ederek bakanlığın Kastamonu'daki yatırım ve çalışmalarına ilişkin fikir alışverişinde bulundu. Ardından AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı'na geçen Çam, burada partililerle bir aray geldi ardından da EDEP İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Çam, "Dünyadaki bir sürü kargaşasının içinde ülkemiz, devletimiz çok daha kritik bir noktada, güzel çalışmalar yapıyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kabinesi, bakanları, bakanlıkları, bürokrasisi, teşkilatları hepsi ayrı ayrı kendi köşesinde, kendi kalesinde bayrağı en güzel noktaya taşımaya çalışıyor. Bu çalışma bir takım çalışması. Yani ayrımız, gayrımız yok. Zaten Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin en önemli görevi de amacı da bir bir bütünlük sistemi oluşturmaktı ve bunu büyük ölçüde başardı" dedi.

Ziyaret ettikleri her şehirde muazzam yatırımlarla karşılaştıklarını ifade eden Çam, "Bu çalışmalar bizim ne kadar köklü bir geçmişten geldiğimizi ve geleceğimizin ne kadar daha güçlü ve aydınlık içinde olduğunu gösteren, simgeleyen bir şey. Umut dolu bir çalışma ve tempo içinde Cumhurbaşkanımız her gününü biraz daha artıya çevirecek şekilde bütün kadrolarını çalıştırıyor. Bütün bakanlıklar öncelikle olarak orta vadeli plan, enflasyonla mücadele ve tasarruf tedbirleri çerçevesinde, deprem bölgesinin yeniden toparlanması, ülkemizin kalkınması, uluslararası standartlarda savunma sanayinde, ihracatta, turizmde her alanda gelişmesine katkı sağlayan muazzam bir ekonomi modelini uyguluyor. Yurt dışına çıktığımız zaman karşılaşıyoruz. Dünyanın en önemli, en büyük ekonomileri bile Türkiye'ye hayran bir şekilde bakıyor. Bu kadar kargaşanın olduğu, dünya ticaretinin, kavgalarının olduğu bir yerde Türkiye adeta bir güvenli liman olarak bölgesinde adım adım hem savaşlarının bitirilmesine katkı sağlamaya hem ekonomik ve ticari olarak daha da güçlenerek diğer ülkelere katkı sağlamaya çalışıyor. Bunlar bizler için çok büyük tabii imkanlar ve fırsatlar. Bunları zaman zaman vesileler oldukça da birbirimize hatırlatmamız icap ediyor" diye konuştu.

AK Parti Milletvekili Serap Ekmekci ise, "Her sokağında her caddesinde tarihi, kültürü sonuna kadar yaşayabileceğiniz çok özel bir memlekete sahibiz. Kayak turizmi ve deniz turizmine sahibiz. Hem doğa, hem kültür, hem de manevi anlamda her yönde dolu dolu bir şehir. 19 ilçesi ve köyleriyle birlikte tarihi bir şehir. Kastamonu'muzu desteklerinizle, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılında kültür ve turizm anlamında en güzel yerlere taşıyacağımızdan şüphe duymuyoruz" şeklinde konuştu.

AK Parti Milletvekili Halil Uluay da Kastamonu'nun kültürel ve turizm alanındaki varlıklarına değinerek, "Turizm sezonlarını yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Bakanlığımızın desteklerini de ciddi manada alıyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ise Kastamonu'nun tescilli yapılarıyla ilgili çalışmalara dikkat çekerek, "Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde 126 tescilli binanın onarımını yapmış. Bunlar ecdadın bize mirası olan yapılardır. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın özellikle 2005 yılından itibaren bugüne kadar 454 tane sivil mimarlık örneğinin projesini yaptırdığını görüyoruz. Bunun yanında da 292 tanede kültür varlığımızın onarımını yaptığını görüyoruz. 2002 yılına kadar yapılmayan çalışmaların onlarca katını son 23 yılda yaptığını görüyoruz" dedi. - KASTAMONU