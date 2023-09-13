Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, KFOR Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş'ı Kabul Etti

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) komutanlığını devralacak olan Tümgeneral Özkan Ulutaş'ı kabul etti. Osmani, Ulutaş ile Kosova ve bölgede barış ve güvenlik hedeflerinin gerçekleştirilmesi konusunda işbirliği yapacaklarını belirtti.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) komutanlığını ekimde bir yıllığına devralacak Tümgeneral Özkan Ulutaş'ı kabul etti.

Kosova Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Osmani'nin, Tümgeneneral Ulutaş'ın KFOR liderliği sırasında, Kosova ve bölgede barış ile güvenliğe yönelik ortak hedeflerin gerçekleştirilmesi konusunda yakın işbirliğine güvendiği belirtildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Osmani, bölgesel güvenlik ortamı ve ötesindeki zorlukları etkin bir şekilde yönetmek için KFOR ile Kosova Cumhuriyeti kurumları arasındaki işbirliğinin artırılması ve derinleştirilmesi ihtiyacını vurguladı." ifadesi kullanıldı.

Osmani Ulutaş'ı kabulünde ayrıca, Kosova'nın kuzeyinde mayıs ve haziranda meydana gelen ve Kosova polisi ile gazetecilere yönelik art arda saldırılara da yol açan güvenlik sorunları hakkında bilgi verdi.???????

Türkiye ekimde, 1999'dan bu yana Kosova'da görev yapan barış gücünün komutasını ilk defa devralacak. Tümgeneral Ulutaş, 1 yıl süreyle KFOR komutanı olarak görev yapacak.

KFOR, 27 ülkeden yaklaşık 4 bin 500 askeri personeliyle, Birleşmiş Milletlerin (BM Güvenlik Konseyinin 1244 sayılı kararı) yetkisi altında, bölgede barış ve istikrarın inşasına yönelik daha geniş uluslararası çabaları desteklemek amacıyla 12 Haziran 1999'dan bu yana Kosova'da barışı destekleme operasyonuna liderlik ediyor.