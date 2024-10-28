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KOSGEB, Onaylı Firmalara Ödemelere Başladı

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AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, KOSGEB'in daha önce ödeme onayı almış 59 firmaya ödemeleri gerçekleştirdiğini açıkladı. Ağır ve orta hasarlı firmalara öncelik verileceğini belirtti.

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) daha önce ödeme onayı almış firmalara yönelik ödemelere başladığını duyurdu.

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 59 firmaya ödemelerin gerçekleştirildiğini belirtti. Ödemelerin diğer onaylı firmalar için de devam edeceğini kaydeden Babacan, öncelikle ağır ve orta hasarlı firmalara yönelik ödemeler yapılarak sürecin Ocak sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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