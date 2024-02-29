Kolombiya Devlet Başkanı İsrail'e Silah Alımlarını Askıya Aldı

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro Urrego, "Yiyecek isteyen 100'den fazla Filistinli, Netanyahu tarafından öldürüldü. Bunun adı soykırımdır" ifadelerini kullanarak, Kolombiya'nın İsrail'den tüm silah alımlarını askıya aldığını duyurdu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gıda yardımı bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açarak 100'den fazla kişiyi öldürmesine Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro Urrego sert tepki gösterdi. Petro, "Yiyecek isteyen 100'den fazla Filistinli, Netanyahu tarafından öldürüldü. Bunun adı soykırımdır ve dünya güçleri kabul etmek istemese de Holokolst'u hatırlatmaktadır. Dünya Netanyahu'yu engellemelidir" dedi.

Petro, ayrıca Kolombiya'nın İsrail'den tüm silah alımlarını askıya aldığını duyurdu. - BOGOTA