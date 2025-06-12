Koçyiğit'ten Meclis'e Komisyon Talebi ve Ekonomik Önlemler

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Meclis'te kurulacak bir komisyonun toplumsal barış ve demokratikleşme için önemli olduğunu belirterek, asgari ücrete ve emeklilere ara zam yapılmasını talep etti. Koçyiğit, Gazze'deki olaylara da dikkat çekerek, uluslararası toplumun Filistin halkının haklarını savunmasını istedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, "Meclis'te kurulacak bir komisyonun, bugün toplumsal barış ve demokratikleşme konusunda çok önemli, en acil görevlerden biri olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Meclis tatile girmeden komisyonun kurulmasını talep ediyoruz" dedi.

Koçyiğit, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Koçyiğit, asgari üdcret ve emekliye ara zam verilmesi gerektiğini söyleyerek, "Bu enflasyon koşullarında; alım gücünün düştüğü, ekonomik krizin derinleştiği ortamda mutlaka yıl ortasında ara zam yapılmalıdır. Bizim ara zam talebimiz de asgari ücret ve en düşük emekli maaşları için yoksulluk sınırının en az yarısı olan 40 bin liradır" ifadelerini kullandı.

Gazze'de yaşanan olaylara değinen Koçyiğit, "Uluslararası kamuoyuna, evrensel değerleri savunanlara, bugün dünyaya evrensel değerler için ahkam kesenlere sormak istiyoruz; Filistin halkının haklarını, yaşam hakkını, toprak hakkını, mülkiyet hakkını ne zaman savunacaksınız? Filistin'deki soykırıma ne zaman ses çıkaracaksınız? İsrail, Hamas'ın, askeri unsurların bulunmasını gerekçe gösteriyor. Hiçbir askeri unsurun bulunması, sivil yerleşim yerlerinin bombalanmasının, kadın, çocuk ve sivillerin katledilmesinin, yardımların ulaşmasının önünde asla engel değildir. Bunların her birisi savaş suçudur. Ama sadece savaş suçu değildir aynı zamanda bu bir soykırımdır, soykırım sürecidir" şeklinde konuştu.

Koçyiğit, şöyle konuştu: "Meclis'te kurulacak bir komisyonun, bugün toplumsal barış ve demokratikleşme konusunda çok önemli, en acil görevlerden biri olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Meclis tatile girmeden komisyonun kurulmasını talep ediyoruz. Bu konuyu önemsiyoruz. Kadınların, akademisyenlerin, gazetecilerin, sivil toplum örgütlerinin, sendikaların, meslek odalarının, baroların ve tüm toplumsal kesimlerin komisyona katılımını sağlayacak mekanizmanın kurulması ve alt komisyonlarla sürecin sağlıklı yürütülmesi gerekiyor. Halkın iradesinin tecelli ettiği Meclisin daha fazla bu sürece sessiz kalmasını, daha fazla bu süreci görmezden gelmesini kabul etmiyoruz. Tatil gibi bir gerekçeye hiç kimsenin sığınmaması gerektiğini düşünüyoruz. Meclis tatil girecek ama bu komisyon derhal kurulmalı, tatil demeden yaz boyunca da çalışmalı. Yeni dönemde de acil, ivedi olan bütün yasal hazırlıkları yaparak bir an önce bu sürecin ilerlemesi için sorumluluk almalı" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Gözaltına alınan 10 fenomenin kimlikleri belli oldu! İçlerinde tanıdık isimler var

Gözaltındaki 10 fenomenin kimlikleri belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akıllara durgunluk veren olay! Hareket halindeki trenin üstünde ilişkiye girdiler

Akıllara durgunluk veren olay! Hareket halindeki trenin üstünde ilişkiye girdiler
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı

Kendisini rahatsız eden erkekten intikamını böyle aldı
Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız

Sendikayı hedef alan Cemil Tugay yüzlerce çalışanı işten çıkaracak
Demet' Özdemir'in güzelliği genetikmiş! Ablasıyla pozu çok konuşuldu

Özdemir'in ablası da ünlü çıktı! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Tüm dünya Galatasaray'ı konuşuyor! İşte Sane transferinin yankıları

Tüm dünya Galatasaray'ı konuşuyor! İşte atılan o manşetler
Görüntü Türkiye'den! Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu

Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu
Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor

Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.