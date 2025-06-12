Koçyiğit'ten Meclis'e Komisyon Talebi ve Ekonomik Önlemler

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, "Meclis'te kurulacak bir komisyonun, bugün toplumsal barış ve demokratikleşme konusunda çok önemli, en acil görevlerden biri olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Meclis tatile girmeden komisyonun kurulmasını talep ediyoruz" dedi.

Koçyiğit, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Koçyiğit, asgari üdcret ve emekliye ara zam verilmesi gerektiğini söyleyerek, "Bu enflasyon koşullarında; alım gücünün düştüğü, ekonomik krizin derinleştiği ortamda mutlaka yıl ortasında ara zam yapılmalıdır. Bizim ara zam talebimiz de asgari ücret ve en düşük emekli maaşları için yoksulluk sınırının en az yarısı olan 40 bin liradır" ifadelerini kullandı.

Gazze'de yaşanan olaylara değinen Koçyiğit, "Uluslararası kamuoyuna, evrensel değerleri savunanlara, bugün dünyaya evrensel değerler için ahkam kesenlere sormak istiyoruz; Filistin halkının haklarını, yaşam hakkını, toprak hakkını, mülkiyet hakkını ne zaman savunacaksınız? Filistin'deki soykırıma ne zaman ses çıkaracaksınız? İsrail, Hamas'ın, askeri unsurların bulunmasını gerekçe gösteriyor. Hiçbir askeri unsurun bulunması, sivil yerleşim yerlerinin bombalanmasının, kadın, çocuk ve sivillerin katledilmesinin, yardımların ulaşmasının önünde asla engel değildir. Bunların her birisi savaş suçudur. Ama sadece savaş suçu değildir aynı zamanda bu bir soykırımdır, soykırım sürecidir" şeklinde konuştu.

Koçyiğit, şöyle konuştu: "Meclis'te kurulacak bir komisyonun, bugün toplumsal barış ve demokratikleşme konusunda çok önemli, en acil görevlerden biri olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Meclis tatile girmeden komisyonun kurulmasını talep ediyoruz. Bu konuyu önemsiyoruz. Kadınların, akademisyenlerin, gazetecilerin, sivil toplum örgütlerinin, sendikaların, meslek odalarının, baroların ve tüm toplumsal kesimlerin komisyona katılımını sağlayacak mekanizmanın kurulması ve alt komisyonlarla sürecin sağlıklı yürütülmesi gerekiyor. Halkın iradesinin tecelli ettiği Meclisin daha fazla bu sürece sessiz kalmasını, daha fazla bu süreci görmezden gelmesini kabul etmiyoruz. Tatil gibi bir gerekçeye hiç kimsenin sığınmaması gerektiğini düşünüyoruz. Meclis tatil girecek ama bu komisyon derhal kurulmalı, tatil demeden yaz boyunca da çalışmalı. Yeni dönemde de acil, ivedi olan bütün yasal hazırlıkları yaparak bir an önce bu sürecin ilerlemesi için sorumluluk almalı" dedi. - ANKARA