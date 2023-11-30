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Kocaeli'de Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu

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Kocaeli'de yapılan kaçakçılıkla mücadele operasyonunda 13 bin 440 dolu makaron ve 467 elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Kocaeli'de kaçakçılıkla mücadelede çalışmaları kapsamında 13 bin 440 dolu makaron ve 467 elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları neticesinde Gölcük ilçesinde 2 iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 13 bin 440 dolu makaron, 17 kaçak elektronik sigara, 15 elektronik sigara likiti, 62 puro, 13 kilo nargile tütünü ve 30 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde 2 şahsın aracında ve üzerlerinde yapılan arama ise 450 elektronik sigara ele geçirildi. 2 şahıs hakkında da işlem başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Jandarma Kocaeli Gölcük Kaçakçılık Politika Haberler

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