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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: KKTC, Doğu Akdeniz'de Barışın Teminatıdır

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Trabzon Üniversitesi'nde yaptığı söyleşide, KKTC'nin turizm potansiyeli ve bağımsızlık durumu hakkında bilgi verdi. Tatar, Türkiye'nin istikrarının KKTC'ye de olumlu etki edeceğini belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Doğu Akdeniz gibi önemli bir bölgede barışın, huzurun, istikrarın ve güvenliğin teminatı KKTC'dir, bağımsız bir Türk devletidir." dedi.

Tatar, Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'ndeki söyleşide öğrencilere, Kıbrıs'ın tarihi ve turizm potansiyeline ilişkin bilgi aktardı.

KKTC'nin bir turizm adası olduğunu belirten Tatar, "Çok sayıda otelimiz var. Artan bir sayıda turist ülkemizi ziyaret etmektedir. Orada da çeşitli üniversitelerde öğrenciler dünyanın farklı yerlerinden eğitim için KKTC'ye geliyor. Dolayısıyla son 50 yılda KKTC, Kıbrıs'ın kuzeyindeki bağımsız bir Türk devleti olarak ciddi anlamda aşamalardan geçmek suretiyle bir gelişme içerisine girmiş bulunmaktadır." diye konuştu.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nde yakalanan istikrarın ve başarıların KKTC'ye de olumlu yansıyacağını vurguladı.

Geçen yılın herkes için kötü bir yıl olduğunu dile getiren Tatar, şu değerlendirmede bulundu:

"Gerek pandeminin etkilerinin hala daha devam ediyor olması, Ukrayna savaşı dolayısıyla artan maliyetler, gerek enerji, gerek diğer girdi maliyetlerinden ve 6 Şubat depreminin Kıbrıs'a da yansımaları oldu. 'Şampiyon melekler' dediğimiz voleybol takımımızı kaybetmenin acısını hala yaşıyoruz. 2024 yılının daha hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde yakalanan istikrar, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu yeni ikinci yüzyılında başarıları ve potansiyel gelişmesi KKTC'ye de olumlu yansıyacaktır."

Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Kıbrıs deyince sadece Kıbrıs'ın kuzeyi değil, toprak değil, aynı zamanda KKTC'nin kendi yetki alanlarıyla mavi vatandaki daha fazla bir alan ve bu alanın altında hidrokarbon zenginlikleri olması çok büyük ihtimal uzmanların söylediğine göre. Güvenlik meseleleri ve diğer ekonomik bir takım meseleler ve tabi hava sahası. Hava sahası günümüzde çok önemlidir. Sadece denizdeki istikbal ve istiklalimiz değil, aynı zamanda göklerde hava sahası da çünkü artık radarlarla, İHA'larla, SİHA'larla, insansız uçak ve araçlarla kendi güvenliğimizi ya koruyabiliriz ya başkalarının her türlü taarruzuna yenik düşebiliriz. O yüzden bütün bunları korumak lazım. Doğu Akdeniz gibi önemli bir bölgede barışın, huzurun, istikrarın ve güvenliğin teminatı KKTC'dir, bağımsız bir Türk devletidir. Bu Türk devleti orada olmasa, Ada Yunanlıların hegemonyasında olsa Türkiye için büyük bir tehdit oluşturabileceğinden KKTC'yi sonuna kadar destekleyip bağımsız bir ayrı cumhuriyet olarak yaşatmamız gerekir."

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Tatar'a, Rektör Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu tablo hediye etti.

Kaynak: AA / Politika

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