Kırşehir'de MHP "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenledi - Haberler

MHP Kırşehir İl Başkanlığı tarafından "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenlendi.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki toplantıda, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda il ve ilçeleri dolaştıklarını söyledi.

Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki farkları anlatan Taşdoğan, "MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla bunları herkese anlatıyoruz. 'Ülkem ve milletim' diyen insanların nerede durması gerektiğini anlatıyoruz. Kırşehir'de ilçeleri ziyaret ettik ve bugün de merkezde anlatmaya devam ediyoruz. Programlarımıza katılan herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç ise Kırşehir'de partisinin yaptığı siyasi çalışmaları ve programları değerlendirdi.

Kılıç, "2023 seçimleri için MHP'liler cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a, milletvekilliğinde ise MHP'nin adaylarına oy verecek. Tekrar Kırşehir'de milletvekili çıkarıp, hizmet üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Programda MHP MYK Üyesi İbrahim Uzun, MHP MDK Üyesi Fazıl Çağrı Kuş ve MHP Merkez İlçe Başkanı Ramazan Adalı da konuşma yaptı.