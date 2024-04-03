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Kırklareli'nde CHP'nin seçim itirazı reddedildi

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Kırklareli'nde CHP'nin seçim sonuçlarına yaptığı itiraz reddedildi.

Merkez İlçe Seçim Kurulu, CHP'nin başvurusunu değerlendirerek seçim sonuçlarına itirazı reddetti.

CHP Kırklareli İl Başkanlığınca dün Merkez İlçe Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi verilmişti. Dilekçede geçersiz oyların sayısının fazla olması nedeniyle 200 sandıkta oyların yeniden sayılması için itirazda bulunulmuştu.

Kesin olmayan sonuçlara göre Kırklareli Belediye Başkanlığına 21 bin 173 oyla MHP'nin adayı Derya Bulut seçildi. CHP'nin adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu da 20 bin 770 oy almıştı.

Bir sandıkta yanlışlıkla başka partiye yazılan oylar MHP'ye eklendi

Ancak İlçe Seçim Kurulu yetkilileri bir sandıkta MHP'nin oylarının başka partiye yazıldığını fark etti ve bu yanlış düzeltildi.

Yapılan değişiklikle MHP'nin adayı Derya Bulut'un oyu 21 bin 287'ye yükseldi.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Politika

Derya Bulut Kırklareli MHP Politika Güncel Haberler

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