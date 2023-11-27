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Kırıkkale'de FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı

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Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan R.S'yi kent merkezinde yakaladı.

Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan R.S, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Politika

Cumhuriyet Başsavcılığı Terörle Mücadele Şubesi Kırıkkale Güvenlik Terör Hukuk Politika Haberler

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