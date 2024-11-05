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Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan kameralar önünde Erdoğan'a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın

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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la düzenlediği ortak basın toplantısında ülkelerinde ihtiyaç duydukları ve kurmayı planladıkları hidroelektrik santralleri için "Türk şirketlerinin projeye dahil olmasını teklif ediyorum. Büyük yatırıma ihtiyaç duymaktayız" dedi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuşan Caparov, Türk şirketlerine ülkelerine kurmayı planladıkları hidroelektrik santralleri için teklifte bulundu.

"BÜYÜK YATIRIMA İHTİYAÇ DUYMAKTAYIZ"

"Kırgızistan Cumhuriyeti Orta Asya'da su ve enerji yönünden çok zengin kaynaklara sahiptir" diyen Caparov, "Ülkede 2010-2020 yılları arasında elektrik enerjisinin yaklaşık %90'ı hidroelektrikten üretilmiş ve yıllık ortalama üretim hacmi 12-13 terawatt-saati (TWh) bulmuştur. Türk şirketlerine Kırgızstan'da elektrik santrali kurulması projelerine dahil olmasını teklif ediyorum. Ayrıca son zamanlarda da ulaşım ve lojistik konularında da büyük yatırıma ihtiyaç duymaktayız" ifadelerine yer verdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan kameralar önünde Erdoğan'a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın

İKİ ÜLKE ARASINDA 19 ANLAŞMA İMZALANDI

Türkiye ve Kırgızistan arasında, 19 iş birliği anlaşmasına imza atıldı. 19 anlaşmanın imzalanacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizin 6. toplantısı münasebetiyle ata yurdumuzda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Değerli kardeşim Sayın Sadır Caparov'a fevkalade ev sahipliği için çok teşekkür ediyorum.

Değerli kardeşim, birazdan stratejik ortaklığımızı kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine çıkaracak belgeye imza atacağız. Bu sayede ilişkilerimizi güvenlik, ulaştırma, sağlık ve diğer alanlarda ilişkilerimizi derinleştirmemizi sağlayacak mekanizmayı tesis edeceğiz. Değerli kardeşim Caparov'la gerçekleştirdiğim görüşmede, ikili ticaret hedefini 5 milyar dolar seviyesine çıkarmakta mutabık kaldık.

"HASTANEYE İSMİMİN VERİLMESİ..."

1992'den beri Kırgızistan'da faaliyet gösteren TİKA, bugüne kadar 1000'in üzerinde projeyi hayata geçirdi. Bugün açılışını yapacağımız Türk Kırgız Dostluk Devlet Hastanesi, bu projeler arasındadır. Hastaneye ismimi vermenizin beni ziyadesiyle onurlandırdığını ifade etmek isterim.

"MÜCADELEMİZ KESİNTİSİZ SÜRECEK"

Güvenlik kurumlarımız arasındaki iş birliği, eğitim faaliyetleri ve teknik destek projeleriyle başarılı şekilde devam ediyoruz. FETÖ başta olmak üzere terörün her türlüsüne karşı mücadelemizin kesintisiz süreceğine de inanıyorum.

Bugün imzalayacağımız Güvenlik İşbirliği Anlaşması suretiyle iş birliğimizi daha da güçlendirmek arzusundayız. Eğitim İşbirliği Anlaşması'nın müzakerelerini de süratle tamamlayalım. Bu vesileyle Manas Üniversitesi'nin dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasına girmesinden duyduğum memnuniyeti vurgulamak istiyorum. Üniversitemizin hem Kırgızistan'ın beşeri sermayesine hem bilime ve sanata azami katkı yapması için uyum içinde çalışmayı sürdürelim.

GAZZE TEŞEKKÜRÜ

Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında süren İsrail mezalimi küresel ölçekte vicdanları derinden yaralıyor. İsrail'in şimdi de Lübnan'a yönelik saldırıları tüm bölge güvenliğini ve uluslararası sistemi tehdit ediyor.

Şuşa'da yapılan gayri resmi Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde Gazze'de sivillerin ayrım gözetmeden hedef alınmasını kınamış, acil ateşkes ve insani yardım çağrısında bulunmuştuk. Türk dünyası olarak Filistin meselesinin kalıcı ve adil şekilde çözümü için çabalarımızı sürdürmemiz son derece önemlidir.

Bu minvalde İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması için Birleşmiş Milletler dahil çok taraflı girişimlerimize Kırgızistan'ın sağladığı destek için teşekkür ederim."

Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan kameralar önünde Erdoğan'a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHALİS ER:

Türk ün Türk den başka dostu yoktur.

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