Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almanya ile Orta Asya arasındaki işbirliğini güçlendirmek istiyor

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Almanya ve Orta Asya Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Orta Asya ile Almanya arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Caparov, Almanya'nın Orta Asya bölgesiyle ekonomik alanda etkileşiminin artıracağına inandığını belirtti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Orta Asya ile Almanya arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Caparov, Almanya'nın başkenti Berlin'de ilki düzenlenen Almanya ve Orta Asya Zirvesi'nde konuştu.

Zirvenin önemine dikkati çeken Caparov, "Orta Asya ile Almanya arasındaki işbirliğinin tutarlı ve kapsamlı şekilde güçlendirilmesinden yanayız." dedi.

"Bu format, işbirliğinin genişletilmesi ve stratejik bölgesel ortaklık düzeyine getirilmesi yolunda önemli bir aşamadır." diyen Caparov, Almanların, Orta Asya bölgesiyle ekonomik alanda etkileşiminin yatırım, ticaret ve ekonomik çekiciliğini önemli ölçüde artıracağına inandığını ifade etti.

Caparov, modern tehditler bağlamında, mevcut tüm anlaşmazlıkların yalnızca müzakere masasında ve barışçıl şekilde çözülmesi gerektiğini de dile getirdi.

Dünyada geleneksel tedarik zincirinde yaşanan sorunlara da dikkati çeken Caparov, Avrupa Birliği ve üye ülkelerinin desteğiyle ticaret ve ekonomiyi çeşitlendirmenin mümkün olacağının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Caparov, Almanya'nın "Yeşil Orta Asya" girişimini desteklediklerine işaret ederek uluslararası partnerleri ve yatırımcıları çevresel projelere yatırım yapmaya çağırdı.

Toplantıya, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un yanı sıra Kazakistan Cumhurbaşkanı Cömert Kasım Tokayev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Türkmenistan Halk Meclisi Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov katıldı.