AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tuncer, Kilis'te konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen Kilis'te 2 bin 569 konutun tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini belirtti.

Kilis Polisevi'nde düzenlenen "Asrın Buluşmaları" programında konuşan Tuncer, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Bu toprakların 3 yıl önce büyük bir sınavdan geçtiğini ifade eden Tuncer, "Devletimizle milletimiz omuz omuza vererek o zor günleri geride bıraktı. Elbette o günlerde yalnızca yıkımla mücadele etmedik. Yalanla, iftirayla, bilgi kirliliğiyle, umutsuzluk yaymak isteyenlerle de mücadele ettik." dedi.

Kilis'in depremden etkilenen 11 ilden biri olduğunu hatırlatan Tuncer, kentte 457 binanın yıkıldığını, 680 binanın ağır hasar aldığını belirtti.

Deprem sonrası yapılan çalışmalara değinen Tuncer, şunları kaydetti:

" Kilis'te 2 bin 569 yeni konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. 1170 konutun daha kurası çekilerek sahipleri belirlendi. Hedefimiz sadece anahtar teslim etmek değil, çocukların güvenle oynadığı, ailelerin huzurla yaşadığı şehirler inşa etmektir."

Kentte hayatın normale döndüğünü vurgulayan Tuncer, ziyaret kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyeceklerini, depremzedelerle bir araya gelerek talepleri dinleyeceklerini ifade etti.

Tuncer, AK Parti hükümetleri döneminde konut ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamında önemli çalışmalar yürütüldüğünü anlattı.

AK Parti'nin 24 yıldır eserle konuşan bir siyaset anlayışını benimsediğini kaydeden Tuncer, "TOKİ eliyle 1 milyon 753 bin sosyal konut üretildi, kentsel dönüşümle 2 milyon 252 bin bağımsız bölüm yenilendi. İki yıl içinde 455 bin konut hak sahiplerine teslim edildi. 'Ev Sahibi Türkiye Projesi' ile 500 bin yeni sosyal konut için çalışmalar sürüyor." diye konuştu.

Kilis'e eğitim, sağlık, ulaşım ve sanayi alanlarında önemli yatırımlar yapıldığını aktaran Tuncer, Kilis 7 Aralık Üniversitesinin de bu süreçte kurulduğunu belirtti.

Kilis'i afetlere dirençli ve planlı yerleşim alanlarıyla daha güçlü bir geleceğe taşıyacaklarını vurgulayan Tuncer, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, AK Parti MKYK üyesi Umut Arman Sonay, AK Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları başkan yardımcıları Abdülmenaf Turan ve Fevzi Aydın, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı da katıldı.