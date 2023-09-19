Kılıçdaroğlu, temizlik personeli olarak çalışan öğrenciyi tebrik etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, temizlik personeli olarak çalıştığı hastanenin tıp fakültesini kazanan Melisa Metin'i tebrik etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde temizlik görevlisi olarak çalışırken aynı üniversitesin tıp fakültesini kazanan Melisa Metin'i telefonla arayarak tebrik etti.
KPSS sonucuyla bir ay önce Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne temizlik görevlisi olarak atanan 18 yaşındaki Melisa Metin, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Melisa Metin'i telefonla arayarak tebrik etti.
Kaynak: ANKA / Politika