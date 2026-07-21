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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara'da esnafı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara'da esnafı ziyaret etti
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Altındağ ilçesinde Rüzgarlı Sokak'ta esnafı ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi ve kahvaltıda bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Altındağ ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Rüzgarlı Sokak'ta esnafı ziyaret etti. Esnafla tek tek selamlaşan Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu, basına kapalı olarak esnafla birlikte kahvaltı yaptı.

Kahvaltı öncesi açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, "Ticarette ilk tanıştığımız kişiler esnaftır. Babamız, annemiz, çocuklarımız ilk alışverişi esnaftan yaparlar. Dolayısıyla esnafla vatandaş arasında karşılıklı güven ilişkisi vardır. Esnaf, hem Türkiye toplumu açısından hemde ticaret açısından önemli bir yeri var. Biz esnafı hemen hemen her alanda, her ortamda desteklemek zorundayız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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