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Kılıçdaroğlu: 25 yılda zenginler daha zengin oldu

Kılıçdaroğlu: 25 yılda zenginler daha zengin oldu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Son 25 yıla bakın, zenginler daha zengin oldu, fakirler daha fakir oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Son 25 yıla bakın, zenginler daha zengin oldu, fakirler daha fakir oldu. Oysa orta sınıfın güçlenmesi gerekiyordu. Orta sınıf bütün dünyada ahlakı temsil eder. 25 yılda bu ülkede ahlaksızlığın kurumsallaştığını görüyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle parti genel merkezinde düzenlenen 9 Eylül Resepsiyonu'na katıldı. Resepsiyona, milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe başkanları, partililer, Muharrem İnce ve çok sayıda vatandaş katıldı. Davet edilenlerin arasında yer alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise resepsiyona katılmadı. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, "Bu ülke fakir bir ülke değil. Son 25 yıla bakın, zenginler daha zengin oldu, fakirler daha fakir oldu. Oysa orta sınıfın güçlenmesi gerekiyordu. Orta sınıf bütün dünyada ahlakı temsil eder. 25 yılda bu ülkede ahlaksızlığın kurumsallaştığını görüyoruz. ve bunun hesabını sormak da bizim görevimizdir. Ahlaklı insanların görevidir. Düzgün insanların görevidir. Benden para alıyorsun, dolmuşa binerken vergi alıyorsun. Ekmek alırken vergi alıyorsun. Vergileri nereye harcıyorsun? Kimlere harcıyorsun? Kimlere veriyorsun? Bu soruyu sormak zorundayız. Bu soruyu sormazsak iktidar olamayız. İktidar olmanın yolu soruyu sormak, taşı gediğine koymak, arkasından da çözümü halkın önüne koymaktır. Biz bunu yapacağız. Bunun mücadelesini vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Programda gazetecilere de açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "103'üncü yıl hepimize, partimize ve ülkemize hayırlı olsun. Kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'nin bağımsızlığı için, Türkiye'nin gelişmesi için, Türkiye'nin sorunlarının çözülmesi için her türlü çabayı göstermeye hazırız. Politikalarımızla da bunu göstereceğiz" dedi.

Muharrem İnce ise, "CHP, medeni kanun ile kadının gerçek yerini almasıdır, çağdaşlaşmadır, modernleşmedir, köylünün efendiliğinin tescilidir. Kısacası Atarürk'ün iki büyük eserinden biri olan CHP'nin 103'üncü yaş gününde partimizi yalnız bırakamazdık. Hayırlı uğurlu olsun, herkese başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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