Kılıçdaroğlu, 17 Ağustos Depremi'nin yıl dönümünde açıklama yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Ağustos Depremi'nin 24'üncü yıl dönümünde yaptığı açıklamada, depremde ve diğer afetlerde hayatını kaybedenleri anarak, aynı acıların bir daha yaşanmamasını diledi. Kılıçdaroğlu ayrıca, deprem vergisi olarak alınan ve toplanan bağışların nerede olduğunu sordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümünde yaptığı açıklamada; "17 Ağustos Depremi'nin yıl dönümünde, depremde ve diğer afetlerde yitirdiklerimizi hüzün ve rahmetle anıyor, aynı acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum" dedi. Kılıçdaroğlu iktidara da "Saray Devletine soruyorum: 17 Ağustos depreminin ardından yaralarımızı bir an önce sarmak ve gerekli tedbirleri sağlamak için "deprem vergisi" olarak alınmaya başlanan ve toplanan bağışlar nerede" diye sordu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Marmara Depremi'nin yıl dönümünü nedeniyle açıklama yaptı. Açıklamasında 6 Şubat depremlerini de hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Afetlere karşı hazırlıklı olmak ve gerekli tedbirleri almak devletin asli görevlerindendir. 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden geçen onca yıla rağmen ülkemizin doğal afetlere karşı halen hazırlıksız olduğunun en vahim sonucunu maalesef 6 Şubat'ta büyük bir acı içinde yaşadık" dedi.

Kılıçdaroğlu, "17 Ağustos Depremi'nin yıldönümünde, depremde ve diğer afetlerde yitirdiklerimizi hüzün ve rahmetle anıyor, aynı acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum" dedi. Kılıçdaroğlu AKP iktidarına da "Saray Devletine soruyorum: 17 Ağustos depreminin ardından yaralarımızı bir an önce sarmak ve gerekli tedbirleri sağlamak için "deprem vergisi" olarak alınmaya başlanan ve toplanan bağışlar nerede" diye sordu.