Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Konyalılarla Derneği'nin 'Geleneksel Bamya Çorbası Buluşması'na katıldı

Konyalılarla Derneği'nin 'Geleneksel Bamya Çorbası Buluşması'na katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Biz belediyeciler şehri imar ederken asla gönülleri ihmal etmemeliyiz" dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Konyalılar Derneği Geleneksel Bamya Çorbası Buluşmasına katıldı. Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen buluşmada konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Biz belediyeciler şehri imar ederken asla gönülleri ihmal etmemeliyiz" dedi. Tütüncü, Konya'nın Hz. Mevlana'dan bu yana Anadolu'da sevgiyi mayalayan, sevgi tohumları ekip biçildiği zaman sadece gönüllerin değil, şehirlerin ve ülkelerin ne kadar güzel bir hale gelebileceğini gösteren medeniyetin en özel şehirlerinden ve Selçukluların kadim medeniyet merkezlerinden birisi olduğunu söyledi.

"Sevgi mayalayacağız"

"Yüzyıllar boyunca sevgi eken biçen coğrafyalar Konya'ya baktılar" diyerek sözlerini sürdüren Başkan Tütüncü, "Gönüllerini Konya'ya göre konumlandırdılar. ve yüzyıllar boyunca medeniyetin o güzelliklerini hissetmek isteyenler de her zaman Konya'nın farklı bir gönül bağı içerisinde oldular. Konya ile Antalya etle tırnak gibidir. Yıllar boyu böyle süren bir ilişki tarihe baktığımız zaman yaklaşık bin yıldır aynı seyirde devam ediyor. Bizde bir araya gelerek, şehirlerimizin güzelliğinden ve müşterek geçmişimizden bahsediyoruz. ve bunlarla mutluluk duyuyoruz. Bir ve beraber olduğumuza bir kez daha vurgu yapıyoruz. Biz belediyeciler bir yandan şehirleri güzelleştirirken diğer taraftan da hep birlikte sevgi mayalayacağız, sevgi ekeceğiz, gönülleri birbirine yaklaştıracağız" dedi. - ANTALYA