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Kayseri'ye 1500 Eleman Kazandırıldı

Kayseri'ye 1500 Eleman Kazandırıldı
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AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri'ye 1500 eleman kazandırıldığını açıkladı. Ayrıca, çakar araçların cezasının 96 bin TL'ye yükseleceğini belirtti.

Ak Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde Kayseri'ye bir müjde daha kazandırdıklarını kaydederek; "Kayserimizde ihtiyaç olan sayısı yaklaşık bin 500 adet İşgücü Uyum Projesi kapsamında eleman kazandırdığımız için mutluyuz" dedi.

Kayseri'de ilçe kongrelerini bugün yapılacak olan Melikgazi ilçe kongresi ile tamamlayacaklarını belirten Milletvekili Şaban Çopuroğlu, kongrelerin coşkuyla geçtiğini kaydetti. Muhalefet partilerinden de partilerine katılımın olduğunu görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Çopuroğlu; "Bugün tüm ilçelerimizin sonuncusu olan Melikgazi ilçemizin kongresiyle ilçe kongrelerimize son vereceğiz. Önümüzdeki süreçte birçok şehir de Kayseri gibi ilçe kongrelerini bitirmiş olacak. Sonra da il kongrelerine geçeceğiz. Mart ayına kadar da bitirilmesi planlanıyor. Bizler de kongrelerimize mümkün olduğu kadar iştirak etmeye çalışıyoruz. Coşkulu geçiyor ve katılım çok yüksek. Müjdeli bir haber de aldık. Muhalefet partisinden hem il gençlik hem de kadın kolları başkanının AK Parti'ye katıldığını gördük. Melikgazi ilçe başkanımıza bu gayretleri için teşekkür ediyoruz. Bugün inşallah bu kongrelerimizi bitirdikten sonra doğal olarak önümüzdeki sürece bakacağız" dedi.

Çakarlı araçların cezası 96 bin TL olacak

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Çopuroğlu; çakarlı araç kullanma cezasının 96 bin TL'ye yükseleceğini belirterek; "Milletvekilleri olarak hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Özellikle geçtiğimiz hafta mecliste 9. Yargı Paketi ile alakalı oylamalar yapıldı. Bir tanesi hariç diğerleri tamamen genel kuruldan geçti. Önümüzdeki hafta muhtemelen bu gündeme gelecek. Bir de geçtiğimiz hafta itibariyle özellikle dahiliye memurları dediğimiz İçişleri Komisyonu'nu ilgilendiren 46 maddelik bir komisyon çalışması yaptık. Komisyonda da kabul edilen maddeler önümüzdeki haftalarda gündeme gelecek. Belki de toplumu en çok ilgilendiren kısmı çakarları araçlar. Türkiye'de sayısı çok olduğu düşünülen, vatandaşın da büyük tepki gösterdiği çakarlı araçların önümüzdeki dönemde cezalarının ağırlaştırılması söz konusu. Cezası birincisinde 96 bin lira, ikincisinde 192 bin lirayı geçecek ve 30 gün süreyle hem ehliyet hem araç trafikten men edilmiş olacak. Bu konuda bir çalışma var" ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin ihtiyaçları konusunda da mecliste çalışmalara aralıksız devam ettiklerinin de altını çizen Şaban Çopuroğlu, bu çerçevede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan görüşmelerde Kayseri'ye İş Gücü Uyum Projesi çerçevesinde ihtiyaç olan bin 500 eleman kazandırdıklarını vurguladı. Çopuroğlu sözlerini şöyle sürdürdü; "Meclisteki çalışmaları yakinen takip ediyoruz ama bizim önceliğimiz Kayseri. Kayseri ile alakalı neler yapıyoruz diye baktığımızda Perşembe günü çalışma bakanımızla yaptığımız görüşme çerçevesinde Kayserimizde ihtiyaç olan sayısı yaklaşık bin 500 adet İşgücü Uyum Projesi kapsamında eleman için bakanımıza teşekkür ediyoruz. Kayseri'ye böyle bir sayı kazandırdığımız için mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bundan sonraki süreçte vatandaşlarımızın, sanayicilerimizin, işadamlarımızın, esnafımızın ve toplumun her kesimindeki insanlarımızın sesleri olmaya devam edeceğiz. Aldığımız notları gerekli bakanlığa, gerekli müdürlere iletmek için çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki süreçte de birçok müjdeli haberlerle karşınızda olmaya devam edeceğiz." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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