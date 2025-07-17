Kayseri, Öğrenci Dostu Bir Şehir Olma Yolunda

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemine girecek öğrencileri Kayseri'deki üniversitelere davet ederek, düşük yaşam maliyetleri, zengin sosyal ve sportif etkinlik imkanları, aktif öğrenci kulüpleri ve dinamik şehir yapısıyla Kayseri'nin "öğrenci dostu" bir şehir olduğunu söyledi.

Cıngı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, YKS sonuçlarının 22 Temmuz'da açıklanmasının ardından başlayacak tercih döneminde milyonlarca gencin geleceklerine yön verecek kritik kararlar alacağını belirtti.

Kayseri'deki üniversiteler hakkında bilgi veren Cıngı, gençlere üniversite tercihlerinde meslek yüksek okullarını yalnızca iki yıllık programlar olarak değil, iş hayatına hızlı geçiş sağlayan, pratik bilgi ve becerilerle donatan, mezuniyet sonrası yüksek istihdam oranlarıyla destekleyen birer kuruluş olarak görmelerini tavsiye etti.

Kayseri Üniversitesi'nin meslek yüksekokullarının sanayiyle iç içe bir modelle çalıştığını, organize sanayi bölgeleri ile doğrudan iş birliği yaparak öğrencilerinin daha mezun olmadan iş bulmalarına imkan sunduğunu söyleyen Cıngı, "Hatta uluslararası geçerliliği olan bölümlerden mezun olan gençlerimiz, yurt dışında da yüksek gelirli iş imkanlarına kavuşabilmekte, kariyerlerini global ölçekte sürdürebilmektedir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Cıngı, beş üniversitesiyle yaklaşık 80 bin üniversite öğrencisine ev sahipliği yapan Kayseri'de 4 mühendislik, 3 sağlık bilimleri, 3 mimarlık, 2 tıp, 2 diş hekimliği, 2 hukuk ve birer tane de eğitim ile eczacılık fakültesi bulunduğunu söyledi.

Erciyes Üniversitesi'nin Türkiye'nin önde gelen devlet üniversiteleri arasında yer aldığını belirten Cıngı, "Erciyes Üniversitesi, Araştırma Üniversiteleri 2023 performans sıralamasında, araştırma kapasitesi, kalitesi ve iş birliği puanlarında dikkat çekici artışlar kaydetmiş, devlet üniversiteleri arasında genel sıralamada sekizinci, araştırma kalitesi boyutunda ise yedinci sırada yer alarak önemli bir başarıya imza atmıştır." dedi.

Düşük yaşam maliyetleri, zengin sosyal ve sportif etkinlik imkanları, aktif öğrenci kulüpleri ve dinamik şehir yapısıyla Kayseri'nin "öğrenci dostu" bir şehir olduğunu aktaran Cıngı, şöyle konuştu:

"Kayseri, eğitimde kaliteyi, şehirde huzuru, sosyal hayatta zenginliği ve mezuniyette istihdamı aynı anda sunabilen ender şehirlerden biridir. Kayseri'yi tercih ederseniz, sadece bir üniversite değil, geleceğe emin adımlarla atılacak bir yön de belirlemiş olacaksınız. Bu sebeple diyoruz ki Kayseri bir tercih değil hedefiniz olsun."