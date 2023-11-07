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Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Küre ilçesine ziyarette bulundu

Vali Dallı, Küre Kaymakamlığı, Küre Adliyesi, Küre İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Kaymakam Cezmi Kandemir ve Belediye Başkanı Salih Turan'dan ilçede devam eden ve tamamlanan projeler hakkında bilgi alan Dallı, daha sonra Eti Bakır AŞ'ye gitti. Dallı, ilçede vatandaşlar ve esnafla da sohbet etti.