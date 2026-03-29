AK Parti İzmir Milletvekili Kasapoğlu'ndan Karşıyaka Stadı hakkında açıklama

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karşıyaka Stadı'nın yapımı için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında hazırlanan ortak kullanım protokolünün bakanlık tarafından imzalandığını bildirdi.

Kasapoğlu yazılı açıklamasında, imzalanan protokol kapsamında belediyenin inşaat sürecini her an başlatabileceğini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı olduğu dönemde İzmir'de üç stat projesinin hayata geçirildiğini kaydeden Kasapoğlu, "Alsancak ve Göztepe statlarını pandemi şartlarına rağmen tamamladık. Karşıyaka Stadı'nı ise dönemin yerel yönetimi ve bazı odalar istememişti. Ancak o dönemde yaklaşık 500 milyon liralık temel kazık çalışması gerçekleştirildi. Mevcut zemin ciddi bir maliyetle hazır hale getirildi ve belediye bu zemin üzerine inşa edecek." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın göreve geldikten sonra stat projesini üstlenmek istemesi üzerine kendilerine destekte bulunduklarını ve bakanlığın bir protokol taslağı hazırladığını aktararak, bu taslağı AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile birlikte belediyeye ilettiklerini aktardı.

Belediyeden protokol için bazı düzenleme talepleri geldiğini ve bu doğrultuda çalışmalar yapıldığını ifade eden Kasapoğlu, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a da teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Amacımız İzmir'in ve İzmirlilerin mutluluğu. Şehrin dört bir yanında spor yatırımlarımız devam ediyor. İzmir'in bir evladı ve milletvekili olarak üretim odaklı anlayışla çalışmayı sürdüreceğiz."