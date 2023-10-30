Kars'ta İl ve İlçe Emniyet Müdürleri Değişti

Kars'ta yapılan son atamalarla birlikte Sarıkamış ilçe emniyet müdürlüğüne Canan Altınkaya atandı. Altınkaya, görevine başladığını ve Sarıkamış halkına en iyi hizmeti sunmak için gayret göstereceklerini söyledi.

Yapılan son atamalardan sonra Kars'ta da il ve ilçe emniyet müdürleri değişti. Sarıkamış ilçe emniyet müdürü olarak atanan kadın 2.sınıf emniyet müdürü Canan Altınkaya getirildi.

Canan Altınkaya Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine başladı.

Sarıkamış ilçe Emniyet Müdürlüğüne atanan, Altınkaya "Sarıkamış gerçekten çok güzel bir ilçemiz Sarıkamış'ta görev yapacak olmaktan ötürü son derece mutluyum. Sarıkamış halkımıza en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olacağız" dedi. - KARS