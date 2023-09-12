Karamollaoğlu, Davutoğlu'nu ziyaret etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede, Mahalli İdareler Seçimleri ve yeni yasama dönemine ilişkin konular ele alındı. İki genel başkanın tam mutabakatla çalışmalara devam edeceği bildirildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Gelecek Partisinden yapılan açıklamaya göre, iki genel başkanın görüşmesinde, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri ve yeni yasama dönemine ilişkin konular ele alındı.

Saadet Partisi Genel Merkezi'nde 28 Temmuz 2023 tarihli görüşmede mutabık kalınan ilkeler ve gündemler sonrasında çalışmalarına başlayan ekiplerin hazırladığı yerel seçim çalışma dosyalarının, genel başkanlar tarafından değerlendirildiği ve tam mutabakatla çalışmalara devam edileceği bildirildi.

İki partinin yeni dönemde meclis gündemine getireceği konu başlıklarıyla ilgili hazırlanan çalışmaların detayları da Karamollaoğlu ve Davutoğlu tarafından değerlendirildi.