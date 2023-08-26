Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur zammını belirlemek için ilk toplantısını yaptı

Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı için pazarlık masasında anlaşma sağlanamadı. Milyonların zammını belirleyecek olan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu bugün ilk toplantısını yaptı. Kurul, nihai kararını 31 Ağustos'a kadar verecek ve kurulun verdiği karara itiraz edilemeyecek.

7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümet ve sendikalar arasında zam oranında uzlaşma sağlanamadığı için devreye giren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, ilk toplantısını bugün yaptı.

KARARI KURUL VERECEK

6 milyonu aşkın memur ve memur emeklisini ilgilendiren ve 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme görüşmeleri 22 Ağustos'ta sona erdi. Görüşmelerde, Kamu İşveren Heyeti ile sendikalar arasında 11 hizmet kolunun tamamında mutabakat sağlandı ancak 2024 ve 2025'teki zam oranında anlaşma sağlanamadı ve karar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na kaldı.

İTİRAZ EDİLEMEYECEK

Nihai kararı verecek kurulun ilk toplantısı, bugün Sayıştay Başkanlığı'nda yapıldı. Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında 11 üyenin katılımıyla gerçekleşen toplantı, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Kurul, nihai kararını 31 Ağustos'a kadar verecek ve kurulun verdiği karara itiraz edilemeyecek.

KURULDA KİMLER YER ALIYOR?

Başkanlığını Sayıştay Başkanı Metin Yener'in yaptığı kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uçan ve Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu, Memur-Sen Genel Başkan yardımcıları Hüseyin Öztürk ve Soner Can Tufanoğlu, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney ve KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal'dan oluşuyor.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ

Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti. Böylece ilk ve ikinci teklif arasındaki fark sadece yüzde 2 oldu.

MEMURLAR NE İSTİYOR?

Ağustos ayında tamamlanması gereken zam pazarlığında memurun talebi önümüzdeki yıl için yüzde 70 olurken, 2025 içinse yüzde 40 zam olarak açıklandı. Ayrıca aylık 7 bin 650 lira kira yardımı da talep ediliyor.

"EN DÜŞÜK MAAŞ 30 BİN TL'NİN ALTINDA OLMAMALI"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, pazarlık süreci başlamadan katıldığı bir programda, "Bugün memurda 30 binin altına alan bir adamın hayatta kalma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir. Kiraların bu kadar arttığı yerde. Memur nasıl ayakta kalabilecek? Bu ücretlerle bu saatten sonra ev ve araba alma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir üstünde olması gerekir." demişti.

İŞTE MEMURLARIN TALEPLERİ

2024-2025 yıllarında toplam yüzde 110 zam isteyen Memur-Sen'in talepleri şöyle:

Verilen sözün yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için öncelikle maaşlarda 1.650 TL artış istiyoruz.

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine;

2024 yılı için 3'er aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %70,

2025 yılı için 6'şar aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %40 artış istiyoruz.