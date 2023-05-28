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Kahramanmaraş'ta Oyların Sayımına Başlandı

Politika Haberleri

Kahramanmaraş'ta, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandıklar açılarak sayıma başlandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandıklar açılarak sayıma başlandı.

2 bin 405 sandıkta 753 bin 538 seçmenin kayıtlı olduğu Kahramanmaraş'ta oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandık görevlileri mühürleri kırarak sandıkları açıp oyların tasnifine başladı. Oylar sayılırken adayların görevlendirdikleri müşahitler de sayım işleminde hazır bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Kahramanmaraş Politika Haberler

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