KAF Başkanı Aslan Açıklaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KAF Başkanı Aslan Açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Politika
KAF Başkanı Aslan Açıklaması

Kadim Aşiretler Federasyonu (KAF) Başkanı Rasim Aslan, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Van ziyaretinin önemli olduğunu ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızın ilimize ziyaretleri her türlü siyasi mülahazanın üstünde bir durumdur" dedi.

Kadim Aşiretler Federasyonu (KAF) Başkanı Rasim Aslan, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Van ziyaretinin önemli olduğunu ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızın ilimize ziyaretleri her türlü siyasi mülahazanın üstünde bir durumdur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Van'a yapacağı ziyaretle ilgili açıklamada bulunan KAF Başkanı Rasim Aslan, aşiret reisleri ve kanaat önderleriyle yapılan istişare neticesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı en görkemli bir şekilde karşılayacaklarını ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız ziyaretleri her türlü siyasi mülahazanın üstünde bir durumdur. Bu nedenle halkımızın bu sevgi ve teveccühü siyasi bir makamın başarısı olarak düşünülmemeli ve değerlendirilmemelidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretleri ile yapacağı açılışların başta ilimiz olmak üzere halkımız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan a hoş geldiniz diyoruz" dedi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title