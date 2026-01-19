Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Son dönemin en kritik Kabine'lerinden olan toplantının ana gündem maddeleri Terörsüz Türkiye sürecinin yanı sıra Suriye'deki gelişmeler ve Gazze Barış Planı olacak.
- Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de saat 16.10'da başladı.
- Toplantıda terörle mücadele, ekonomi, Suriye ve Irak'taki durum ile Gazze Barış Planı ele alınacak.
- ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği Gazze mektubu toplantıda konuşulacak.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ
Toplantının ana gündem maddelerinden birisi Terörsüz Türkiye süreci olacak. Süreçte gelen son durum ele alınacak. Ekonomideki gelişmeler, enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadele, fahiş fiyatla mücadele kapsamında yapılanlar ve atılması gereken adımlar konuşulacak.
SURİYE'DEKİ SON DURUM
Suriye'deki son durum, Kabine'de kapsamlı şekilde masaya yatırılacak. Suriye ordusunun Halep ve terör örgütü YPG kontrolündeki diğer bölgelerde gerçekleştirdiği operasyonların ardından yapılan anlaşma ele alınacak. Suriye gibi bir diğer komşu Irak'ta sahadaki son durumun, hazırlanan istihbarı raporlar çerçevesinde gözden geçirilmesi bekleniyor.
GAZZE BARIŞ PLANI
Kabine toplantısında Gazze'ye geniş yer ayrılacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği 'Gazze mektubu' konuşulacak. Gazze'nin yeniden inşası, güvenliği ve siyasi geçiş sürecine Türkiye'nin vereceği katkı görüşülecek. Yeni aşamaya geçen Gazze Barış Planı çerçevesinde atılacak adımlar belirlenecek.