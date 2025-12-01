Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Milyonların çıkacak kararları heyecanla beklediği zirvenin ana gündem maddeleri Terörsüz Türkiye süreci, ekonomik göstergelerdeki iyileşmeler, Rusya-Ukrayna arasındaki barış çabaları ve Gazze'de yaşanan insanlık dramı olacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yoğun gündemle toplanacak. Beştepe'de yapılacak toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek.
SURİYE'DEKİ SDG KONUSU MASADA
Gündemin ilk sırasında, Terörsüz Türkiye süreci olacak. Bu hedef doğrultusunda yürütülen çalışmalarda gelinen aşama değerlendirilecek. Suriye'deki SDG konusu da ele alınacak.
EKONOMİK GÖSTERGELERDEKİ İYİLEŞME DEĞERLENDİRİLECEK
Kabinede, ekonomik göstergelerdeki iyileşmeler de gündemde. 2026 bütçesine dair görüşmeler TBMM komisyonunda sürerken gelinen aşama da masaya yatırılacak.
GAZZE'DEKİ İNSANLIK DRAMI BAŞLIKLAR ARASINDA
Rusya ile Ukrayna arasında barış çabaları, Gazze'de yaşanan insanlık dramı başta olmak üzere dış politikadaki gelişmeler gündeme gelecek.
Türkiye'nin öncülüğünde sürdürülen diplomatik çalışmalar, uluslararası toplumla birlikte atılacak adımlar değerlendirilecek.