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Jair Bolsonaro miting düzenledi

Politika Haberleri

Brezilya'da ekim ayında yapılacak seçimlere adaylığını koyan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Sao Paulo eyaletine bağlı Campinas şehrinde miting düzenledi.

Brezilya'da ekim ayında yapılacak seçimlere adaylığını koyan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Sao Paulo eyaletine bağlı Campinas şehrinde miting düzenledi. Viracopos Havalimanı'nda başlayan bisiklet turu etkinliğinden sonra düzenlenen mitinge Bolsonaro'nun destekçileri katıldı.

Kaynak: AA / Paulo Lopes - Politika

Sao Paulo Brezilya Politika Haberler

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