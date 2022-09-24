Jair Bolsonaro miting düzenledi Politika Haberleri Brezilya'da ekim ayında yapılacak seçimlere adaylığını koyan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Sao Paulo eyaletine bağlı Campinas şehrinde miting düzenledi. Brezilya'da ekim ayında yapılacak seçimlere adaylığını koyan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Sao Paulo eyaletine bağlı Campinas şehrinde miting düzenledi. Viracopos Havalimanı'nda başlayan bisiklet turu etkinliğinden sonra düzenlenen mitinge Bolsonaro'nun destekçileri katıldı. Politika Kaynak: AA / Paulo Lopes Sao Paulo Brezilya Politika Haberler

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