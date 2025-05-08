İznik Barajı ile Tarımsal Sulama ve İçme Suyu İhtiyaçları Karşılanacak

İznik'te tarımsal sulama ve içme suyuna büyük katkı sağlayacak İznik Barajı'nda çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirten Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, proje bittiğinde İznik'in 2070 yılına kadar içme suyunun karşılanacağını söyledi.

Bursa İznik Barajı'nda çalışmalar sürüyor. Gövdesi ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilecek projede, gövdenin temelden yüksekliği 105,90 olarak planlandı.

İznik Barajı'nda şu anda derivasyon - dipsavak tüneli ve dolusavak yaklaşım kanalı imalatlarının devam ettiğini belirten Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, " İznik ilçesi ve civarının içme-kullanma su ihtiyaçları ile tarım alanlarının sulama suyu ihtiyaçlarının karşılanması, elektrik enerjisi üretimi sağlanması, sanayide kullanma suyu temin edilmesi ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için DSİ ekipleri tüm gücüyle çalışıyor. Sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkılıyor. 61 bin dekar araziye can suyu verecek İznik Barajı bölgedeki tarım için büyük önem taşıyor. Baraj sayesinde modern sulama ile tanışacak 61 bin dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek." dedi.

Barajdan sulama amaçlı olarak Elbeyli, Ömerli, Orhaniye, İnikli, Çakurca, Boyalıca, Dırazali, Çamdibi, Hocaköy, Çiçekli, Dereköy Mahalleleri ile İznik merkeze bağlı tarım alanlarının sulama suyu ihtiyaçlarının karşılanacağını hatırlatan Davut Gürkan, "Barajdan temin edilebilecek içmesuyu miktarı yıllık 6,00 milyon m3 olup İznik ilçesi ve yakın çevresinin 2070 yılına kadar içme suyu ihtiyacının tamamı karşılanacak. Proje tamamlandığında Yıllık 9,27 GWh elektrik enerjisi üretimi sağlanacaktır. Kurulu gücü 4 MW olan HES yapılacak ve toplam enerji üretimi 9,27 GWh/olacaktır" diye konuştu. - BURSA