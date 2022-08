İzmir haber... İzmir'de 'Dünden Bugüne AK Kadın' programı düzenlendi

Ak Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından partinin 21. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "Dünden Bugüne AK Kadın İzmir" programı gerçekleştirildi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Balçova ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıya, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, Cemal Bekle, İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak ve üyeler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürekli, partide kadın kollarının yürüttükleri alan çalışmalarına dikkat çekerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Partililerden bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışmaları isteyen Kerem Ali Sürekli, şunları kaydetti:

"İzmir'de geldiğimiz nokta çok iyi. Çünkü bizim anlayışımızda, kadın hayatın her alanında olmalıdır. Bunu 21'inci yıla giren partimizde düne baktığımızda da görüyoruz, bugün alana çıktığımızda da. Siyasette, nereden geldiğini bilmeyen, nereye gideceğini de bilemez. Bizim en büyük gücümüz bu bilinçtir ve vefa duygusudur. Kadrolarında kadınlara en çok yer veren, kadının her alanda çaba ve başarısını destekleyen bir davanın gönüllüleri olarak unutmamamız gereken birliğimizin diriliğimizi getirecek olmasıdır. Kadınlarımıza bakış açımızı çarpıtan ve saptıranlara karşı en güzel cevap, İzmir'de ve Türkiye'nin her yerinde bizimle siyaset yapan, fabrikalarda, okullarda, tarlalarda, atölyelerde bizlerle omuz omuza üreten kadınlarımızın varlığıdır. AK kadınlar, bu ülkenin ayrımsız tüm kadınları için mücadele eder. 2023 ve 2024'te de bu birlik ve enerjiyle millete hizmetin anahtarını elimizde tutacağız ve eminim kadınlarımızın bundaki payı yine büyük olacak."

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ ise partinin başarısında kadınların yaptığı çalışmaların öneminin büyük olduğunu vurguladı.