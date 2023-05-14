İzmir'de oy verme işlemi başladı

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi, tüm Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir'de de saat 08.00 itibarıyla başladı. İzmir'de; 3 milyon 442 bin 424 seçmen; 9 bin 877 sandıkta saat 17.00'ye kadar oy kullanacak.

KERİM UĞUR

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi, tüm Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir'de de saat 08.00 itibarıyla başladı. İzmir'de; 3 milyon 442 bin 424 seçmen; 9 bin 877 sandıkta saat 17.00'ye kadar oy kullanacak.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, seçimlerle ilgili yaptığı açıklamada 12 bin 175 emniyet personeli, 3 bin 363 Jandarma personeli, 169 Sahil Güvenlik personeli olmak üzere toplam 15 bin 707 personel ve bin 558 aracın görev aldığını açıkladı. İzmir'de Buca'da 393 bin, Karabağlar'da 372 bin, Bornova'da ise 340 bin seçmen; Beydağ'da 9 bin, Karaburun'da ise 10 bin vatandaş oy kullanacak.