Kavuncu: Gıda Güvenliği için Önlemler Alınmalı

İYİ Partili Buğra Kavuncu, parti genel merkezinde toplanan Başkanlık Divanı'nın gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Katar'da düşen helikopterde şehit olan personel için başsağlığı dileyen Kavuncu, ekonomik gelişmeler ve ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının, Ramazan Bayramı'nın tereddütlü ve endişe içinde geçirilmesine neden olduğunu belirtti. Rusya ve İran'dan doğal gaz tedarikine yönelik devam eden anlaşmalara değinen Kavuncu, gıda güvenliği, enerji ve tarım noktasında ciddi önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. Kavuncu, "Devlet Planlama Teşkilatı'nın acilen tam kapasite ve tam kapsayıcılıkla çalışmaya başlaması şart. Çok sıkıntılı ve riskler dolu bir sürecin içerisindeyiz. Ekonominin gidişatına baktığımızda da stagflasyon tehlikesine dikkat çekmek zorundayız. Zira, enflasyonun arttığı, üretimin de tamamen yavaşladığı dönem içerisinde, bu durum Türkiye'yi stagflasyon ile karşı karşıya bırakabilir" dedi.

'UTANMAZ BİR TAVIR İÇERİSİNE GİRDİLER'

Nevruz Bayramı nedeniyle düzenlenen gösterilere değinen Kavuncu, şöyle konuştu:

"Cumhur İttifakı'nın verdiği cesaretten faydalanan kendini bilmezler, gösteri alanlarında utanmadan, sıkılmadan, TUSAŞ saldırısının faillerinin posterlerini açtılar. Bayram günü bu millete bunu yaşatacak kadar utanmaz bir tavır içerisine girdiler. Terör sempatizanlarının İmralı canisi için attığı sloganlar, bu iktidar döneminde ilk defa Anıtkabir'den duyuldu. Çetinkaya mağazası katliamının failiyle siyasetçiler poz verdiler ve Nevruz ateşi yaktılar. Bu görüntülerin içerisinde ana muhalefet partisi de vardı. O karenin asıl görünmez ortakları ise AK Parti ve MHP'dir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
