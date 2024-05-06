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İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekilliklerine Turhan Çömez ve Buğra Kavuncu seçildi

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İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, İYİ Parti TBMM Grup Yönetimi için yapılan seçimde Turhan Çömez ve Buğra Kavuncu'nun oy birliğiyle TBMM Grup Başkanvekilliklerine seçildiğini açıkladı.

İyi Parti TBMM Grup Başkanvekilliklerine, Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu seçildi.

İyi Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, İYİ Parti TBMM Grup Yönetimi için seçim yapıldığını bildirdi.

Olgun, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu başkanlığında yapılan toplantıda, Çömez ve Kavuncu'nun oy birliğiyle İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekilliklerine seçildiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Politika

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