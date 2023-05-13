İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara milletvekili adayı Kürşad Zorlu, "Kimse demokrasi dışı ve milli iradeyi hedef alacak yaklaşım ve girişimlere tevessül etmesin.

İyi Parti Sözcüsü ve Ankara milletvekili adayı Kürşad Zorlu, "Kimse demokrasi dışı ve milli iradeyi hedef alacak yaklaşım ve girişimlere tevessül etmesin. Yarın sandıktan kim çıkarsa çıksın neticenin, milletimizin iradesi olarak her türlü siyasi mülahazanın üzerinde olacağının altını çizmek istiyoruz." dedi.

Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinin ve gençlerin yarınlarının belirleneceğini söyledi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve partisi adına, hiçbir ayrım gözetmeksizin her bir vatandaşa tarihi bir çağrı yapmak istediklerini belirten Zorlu, şöyle devam etti:

"21 yıllık AKP iktidarıyla birlikte bugün artık ülkemiz hızla bir karanlığa, ayrışmaya ve derin bir yoksulluğa sürükleniyor. Genci yaşlısı, kadını erkeği, köylüsü kentlisi, işçisi, esnafı, memuru, çiftçisi ve daha nice kesimler, giderek derinleşen hayat pahalılığı sarmalıyla mücadele ediyor. Bu tahribatın sorumlusu olan AKP iktidarı, 12 yıl önce milletimize sunduğu 2023 hedeflerinin hiçbirine ulaşamadığı gibi 24 Haziran 2018 seçimlerindeki taahhütlerini de gerçekleştirememiştir."

Milletin dünyada en yüksek enflasyona sahip ülkelerden birinde yaşamak zorunda bırakıldığını dile getiren Zorlu, yönetim sistemiyle "devletin kurumlarının içinin boşaltıldığını ve gece yarısı kararnameleri ile tek bir kişinin insafına bırakıldığını" savundu.

"Köksüz, plansız ve günübirlik keyfi kararlarla topraklarımız bir hendek ülke haline gelmiş ve 9 milyonu aşan sığınmacı nüfusuyla doldurulmuştur. Ne yazık ki bu bir başarısızlıktan da öte yozlaşmanın bedelidir" diyen Zorlu, bu durumun, vatandaşın alın terini ve gelirini çaldığını, demografik geleceği tehdit altına aldığını ifade etti.

"Kimse demokrasi dışı ve milli iradeyi hedef alacak yaklaşım ve girişimlere tevessül etmesin"

Vatandaşların siyasi tercihlerinin ve oy verme iradelerinin, korku ve baskı anlayışıyla geriye götürülmek istendiğini ileri süren Zorlu, şunları kaydetti:

"Sürdürülen bu zehirli kutuplaşma diliyle birlikte yarın gerçekleşecek seçimlere yönelik bir takım provokasyon iddiaları ve hatta olası sonuçları tanımama yönündeki iddia ve eğilimler, milletimizin gözleri önünde cereyan etmektedir. İYİ Parti olarak uyarıyoruz. Kimse demokrasi dışı ve milli iradeyi hedef alacak yaklaşım ve girişimlere tevessül etmesin. Yarın sandıktan kim çıkarsa çıksın neticenin, milletimizin iradesi olarak her türlü siyasi mülahazanın üzerinde olacağının altını çizmek istiyoruz."

Zorlu, hükümetlerin geçici, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ise baki ve ortak geleceğin teminatı olduğunu belirtti.

Herkese düşen görev ve sorumluluğun, uyumu korumak ve kollamak olduğunu vurgulayan Zorlu, şu görüşleri paylaştı:

"Temenni ediyoruz ki 14 Mayıs'ta bu vatan için çalışan tüm güvenlik birimlerimizle, kamu bürokrasimizle ve onların devleti esas alan vakur duruşlarıyla birlikte milletimize yakışır bir olgunlukla bu seçimleri tamamlayacağız. Unutmayalım ki 15 Mayıs sabahı, hepimiz bu aziz vatanın ve şanlı bayrağımızın altında birlikte yaşamayı sürdüreceğiz. Bu tespit ve düşüncelerle inancımız odur ki vatandaşlarımız, ülkemizin içerisine sokulduğu bu karanlık tabloyu hemen ve kesin bir şekilde silip atmak için ilk turda, kenetlenerek 13. Cumhurbaşkanını belirleyecektir. İşte bu vahim gidişat karşısında, 14 Mayıs tarihi, milletimizin son çıkışı olacaktır."

"Partisinin iktidarında hukukun üstünlüğünün tesis edileceğini, siyaset ve saray baskısının yargıdan sökülüp atılacağını" söyleyen Zorlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanlığında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, parlamentoda ise İYİ Parti'ye basacağınız her mühür, hakça bir paylaşımın, insanca bir yaşamın işaret fişeğidir ve bu iradenin tecellisi, uzlaşma ve istişarenin, ortak yarar ve ortak aklın hayata geçirilmesi demektir. Denge ve denetimin, yeniden devlette kök salması demektir."