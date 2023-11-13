İYİ Parti Selendi İlçe Başkanı Ethem Erol İstifa Etti

Manisa'nın Selendi ilçesinde İYİ Parti İlçe Başkanı Ethem Erol istifa ettiğini açıkladı.

Bir yıl önce İYİ Parti Selendi İlçe Teşkilatının 3. Olağan Kongresinde İYİ Parti Selendi İlçe Başkanlığına seçilen Ethem Erol 1. yılın sonunda İlçe Başkanlığından istifa ettiğini duyurdu. Ethem Erol istifa gerekçesi olarak ise eşinin rahatsızlığını gösterdi. - MANİSA