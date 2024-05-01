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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Anıtkabir'i Ziyaret Etti

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti. Dervişoğlu, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulunuldu. Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Dervişoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ne duygusal bir mesaj yazdı.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Dervişoğlu başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Dervişoğlu'nun mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Dervişoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için zat-i devletlerinizin ortaya koyduğu büyük vizyonun ve misyonun izinde, Türk milletinin birliğini amaçladığımız kutlu bir davanın adanmış neferleri olarak gururla huzurunuzdayız. 100. yılına erişen cumhuriyetimizin kuruluş felsefesinin, ilkelerinin ve değerlerinin omuzlarımıza yüklediği büyük sorumluluğun bilincindeyiz. Aziz milletimizin mutluluğu, refahı ve huzuru için üzerimize düşen kıymetli vazifenin farkındayız.

'İstiklal, istikbal, hürriyet, her şey adaletle kaimdir' sözünüzden aldığımız ilhamla, İYİ Parti olarak devletle millet arasında, adalet harcıyla ördüğünüz o sağlam köprüyü, 100 yıl sonra yeniden inşa etme hedefine doğru yürüyoruz. Bizlere emanetiniz olan cumhuriyetimizin, yönetimde, fırsatta, imkanda, hayatın her alanında milletimize sunduğu adalet duygusu, bugün her ne kadar yıpratılmış olsa da biz, sırtına adaleti kuşanan demokrasi sevdalıları olarak durmaksızın mücadele etmeye kararlıyız.

Haksızlık karşısında adaletin olduğunu göstermek, hukukun üstünlüğünü tesis etmek, milletimizin yüzünü güldürmek ve bahtını döndürmek için İYİ Parti çatısı altında 6 buçuk yıldır verdiğimiz büyük ve anlamlı mücadeleyi, bugünden sonra da bir an olsun yorulmadan sürdüreceğiz. Çünkü Türk milleti için verdiğiniz şanlı mücadelenizden biliyoruz ki 'Hiç dinlenmemek üzere yola çıkanlar, asla yorulmazlar'. Yurdunu, milletini özünden çok sevenler, asla yorulmazlar. Memleket yolunda hürriyet için ant içerek büyüyenler, asla yorulmazlar. Aziz hatıranız önünde minnet ve saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Kaynak: AA / Politika

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